Emergenza migranti a Ceuta. Scontri al confine: Sanchez mobilita l’esercito. Tensioni tra Spagna e Italia



Madrid ha convocato l'ambasciatore d'Italia per protesta ed è arrivata la replica del ministro degli Esteri spagnolo, José Manuel Albares: “Questo messaggio del ministro degli Esteri di un Paese amico e partner da cui ci aspettiamo solidarietà europea e non demagogia partitica è indegno”.



dopo che la presidente del Consiglio Meloni ha pubblicato un post in cui avvisa di valutare la, a cui ha fatto eco il ministro Antonio Tajani: “L'immigrazione irregolare e incontrollata rappresenta un pericolo per la sicurezza nazionale. Le immagini che arrivano da Ceuta dimostrano come la scelta del governo di Madrid di dare la cittadinanza spagnola, quindi europea, ad oltre 500mila immigrati irregolari sia profondamente sbagliata e“, ha scritto il titolare della Farnesina su X.