Cdm approva la presunzione di imputabilità del minore. L’opposizione attacca



In conferenza stampa Nordio ribadisce: “È il tassello finale di tutta una serie di provvedimenti, a cominciare dal decreto Caivano, che sono stati adottati in seguito all'aumento della delinquenza minorile. Si tratta di una sorta di facilitazione del processo perché anche tutte le norme per quanto riguarda l'età e l'imputabilità sono datate dal codice Rocco, dal codice fascista, quando era diversa la delinquenza minorile, quantitativamente e anche qualitativamente. Il significato politico è quello di facilitare le indagini – ha sottolineato il ministro – perché partendo dal presupposto che una persona che commette un reato a 16 anni sia presumibilmente cosciente di quello che sta facendo, spetta al diretto interessato dare la prova contraria della sua capacità di intendere e di volere, mentre oggi l'indagine è resa più difficoltosa dal fatto che la presunzione sarebbe esattamente opposta”. “È il tassello finale di tutta una serie di provvedimenti, a cominciare dal, che sono stati adottati in seguito all'aumento della delinquenza minorile. Si tratta di una sorta di facilitazione del processo perché anche tutte le norme per quanto riguarda l'età e l'imputabilità sono datate dal codice Rocco, dal codice fascista, quando era diversa la delinquenza minorile, quantitativamente e anche qualitativamente.– ha sottolineato il ministro – perché partendo dal presupposto che una persona che commette un reato a 16 anni sia presumibilmente cosciente di quello che sta facendo,, mentre oggi l'indagine è resa più difficoltosa dal fatto che la presunzione sarebbe esattamente opposta”.

che ha commentato dalla Festa de l'Unità a Bagno a Ripoli: “Hanno fatto un Cdm. Questi sono i problemi concreti che gli italiani si aspettano che il governo affronti. Basta con la propaganda”. Angelo Bonelli, parlamentare di Alleanza Verdi e Sinistra e co-portavoce di Europa Verde, dichiara: “Dopo sei decreti sicurezza e il decreto Caivano, il governo ammette che la criminalità minorile è aumentata. È la prova del fallimento delle politiche della destra: più propaganda, più repressione, meno sicurezza”.