Esplosione gasdotto in Russia, 3 morti: sale il prezzo del gas. Ue rifinanziamento di 23 miliardi di euro

E intanto sale il prezzo del gas: i future Ttf di Amsterdam in mattinata erano arrivati a sfiorare i 100 euro al megawattora (-7,7%), poi si sono impennati brevemente del 6,6%, a quota 115 euro, per poi ridimensionare i rialzi all'1,3%, a 110 euro. Non è ancora chiaro se l'esplosione avrà impatti sui flussi di gas diretti all'Europa.

Per far fronte alle conseguenze della guerra in UcrainaBruxelles ha infatti riconosciuto che le novità introdotte rispetto al piano originario, già approvato lo scorso luglio, sono in linea con quanto previsto dal quadro normativo europeo sugli aiuti di Stato varato per fare fronte alla crisi dovuta al conflitto.