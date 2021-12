Filippine, almeno 137 morti per tifone Rai. Malesia, 22 mila sfollati per alluvioni

Sale drammaticamente il bilancio dei morti nelle Filippine: sono almeno 137 le persone ritrovate senza vita dopo il passaggio del tifone Rai. Di queste, almeno 63 sono state registrate nella sola provincia-isola di Bohol: lo rende noto il governatore Arthur Yap aggiungendo cheLe autorità di un'altra delle province più duramente colpite, quella di Dinagat Islands, hanno fatto sapere di avere registrato 10 morti.precisa il presidente perché solo 33 dei 48 sindaci sono riusciti a mettersi in contatto con lui visti i problemi nelle comunicazioni, molte. Non si fermano gli aiuti e gli sforzi per rifornire di acqua e cibo la popolazione delle isole devastate: sono più di 300mila le persone fuggite dalle loro case e dai resort sulla spiaggia con il tifone Rai che sta demolendo le regioni meridionali e centrali dell'arcipelago.: “Esprimo la mia vicinanza alle popolazioni delle Filippine colpite da un forte tifone che ha distrutto tante abitazioni. Che il 'Santo Nino' porti consolazione e speranza alle famiglie più in difficoltà e a tutti noi ispiri aiuti concreti”.: le piogge torrenziali cadute da venerdì scorso sud-est asiatico stanno provocando violente inondazioni nel Paese. La Regione è attraversata dalle tempeste monsoniche di fine anno, che stanno causando straripamenti fluviali, allagando aree urbane e impedendo il traffico sulle strade principali. Sonoa causa di quella che viene considerata una delle peggiori alluvioni degli ultimi sette anni.