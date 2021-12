Covid e vaccini: blitz dei medici No Vax all’assemblea dell’Ordine

Clamorosa bagarre a Roma durante l’assemblea dell’Ordine dei medici. Circa 50 sanitari hanno interrotto l’incontro, protestando duramente contro l’obbligatorietà del vaccino anti-Covid e la sospensione dei camici bianchi non vaccinati, che viene fatta su segnalazione delle Asl. Insulti, qualche spintone e urla. Qualcuno ha gridato “vergogna”, qualcun altro “mafiosi”. Per ristabilire l’ordine è stato necessario l’intervento di polizia e carabinieri.

La protesta. Uno dei medici No Vax, una dottoressa 50enne che lavora presso l’azienda ospedaliera San Camillo-Forlanini ha detto: “Nell’Ordine dei medici ci sono professionisti che non pagano la tassa annuale, ma invece ci si sbriga a sospendere i medici che non sono vaccinati. Per il fatto di non essere vaccinata sono stata demansionata: ora il mio compito è contattare i pazienti per fissare gli appuntamenti sull’assistenza medica”.

L’intervento del ministro Roberto Speranza. Dal ministero della Salute è arrivata la telefonata del responsabile del dicastero al presidente dell’Ordine dei medici di Roma Antonio Magi. Si è appreso che il ministro della Salute ha espresso “sostegno, solidarietà e gratitudine per il lavoro quotidiano svolto a tutela del diritto alla salute”.

La reazione della Fnomceo. “Una protesta intollerabile, quando accaduto è inaccettabile e intollerabile, nei tempi e nei modi”, commenta stizzito il presidente della Federazione nazionale degli Ordini dei Medici, Filippo Anelli che poi aggiunge: “Fermi restando i risvolti disciplinari e giudiziari di alcuni comportamenti come quelli visti oggi gli Ordini avvieranno immediatamente la procedura per rilevare i medici non vaccinati”.