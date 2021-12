Covid, Omicron avanza. Cabina di regia il 23 dicembre, il governo valuterà nuove misure

per arginare il diffondersi delle mutazioni del virus che passerà anche per un potenziamento del tracciamento, che in Italia sarebbe al di sotto dei minimi fissati in Europa. Il ministero potrebbe infatti chiedere un potenziamento del lavoro degli oltre 70 appositi laboratori nelle varie Regioni. “E' fondamentale capire quanto sta crescendo la Omicron e con che ritmo rispetto all'andamento epidemiologico”, spiega il ministro Roberto Speranza. Sono 84 le sequenze di Omicron finora analizzate in Italia. Nelle ultime 24 ore il numero dei contagi è stato di 28.064 nuovi positivi mentre sono state 123 le vittime. Il tasso di positività è al 4% e sono 953 i pazienti in terapia intensiva, 30 in più rispetto al giorno precedente, nel saldo tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri sono stati 95. superati 5 milioni di morti per Covid nel mondo: sono esattamente 5 milioni 349.699 il numero delle vittime nel mondo a causa della pandemia. Gli Stati Uniti restano il Paese più colpito con oltre 806.000 morti e 50,7 mln di contagi. Preoccupa la forte la nuova impennata di casi nello Stato di New York, dove ieri sono stati registrati 21.908 casi, un nuovo picco dall'inizio della pandemia.

La variante Omicron del Covid-19 è in forte crescita in tutto il mondo e anche in Italia. Il Premier Draghi ha convocato una cabina di regia perIl governo sta valutando una ulteriorea particolari categorie di persone a maggiore contatto col pubblico ma anche alla riduzione dei tempi di, l'obbligo delleanche in zona bianca e, come ad esempio le discoteche.