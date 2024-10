Florida, Uragano Milton: cancellati 1800 voli, evacuate quasi 6 milioni di persone

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

L’uragano Milton spaventa la Florida. Il messaggio ai residenti nelle zone più a rischio è chiaro: “ascoltate le autorità e se dovete evacuare fatelo ora. E’ una questione di vita o di morte“, ha avvertito Joe Biden, ribadendo l’invito che le autorità locali ripetono da giorni. La fuga dalle aree costiere e più esposte è già iniziata fra lunghe code in autostrada e distributori di benzina a secco. Sotto ordine di evacuazione obbligatorio ci sono circa 5,9 milioni di persone.

Per l’emergenza in Florida da ieri sono stati cancellati circa 1800 voli, che si aggiungono agli altrettanti già cancellati per domani. L’aeroporto internazionale di Orlando è chiuso dalle 8 di stamattina. Quelli di Sarasota, St. Petersburg e del sudovest della Florida da ieri sera così come l’aeroporto internazionale di Tampa che ha serrato i battenti nella mattinata di ieri. Le compagnie aeree hanno pianificato voli extra da Tampa, Orlando, Fort Myers e Sarasota, mentre le autostrade sono intasate dalle auto in fuga e le stazioni di servizio hanno esaurito il carburante.

Secondo le previsioni degli esperti la tempesta si sta spostando attraverso il Golfo del Messico orientale: toccherà terra lungo la costa centro-occidentale della Florida in tarda serata o domani mattina presto e si sposterà al largo della costa orientale della Florida sull’Oceano Atlantico occidentale domani pomeriggio.

Sono già stati emessi diversi avvisi per alcune parti della Florida meridionale e se ne prevedono altri poiché la possibilità di condizioni meteorologiche avverse è in aumento in tutta la penisola. Il governatore Ron DeSantis, in una conferenza stampa, ha elencato città dopo città e contea dopo contea i luoghi che sono in pericolo. “Fondamentalmente l’intera parte della penisola della Florida è sotto un qualche tipo di allerta o di avvertimento”, ha detto DeSantis sottolineando che bisogna mettere in atto i piani di evacuazione, ora.