Follia a Liverpool: auto sulla folla durante la parata per la vittoria in Premier League. Arrestato il guidatore

Paura a Liverpool durante la parata per la vittoria del campionato inglese di calcio da parte dei Reds. Un’auto è finita sulla folla e diverse persone sono state colpite. Un uomo di 53 anni è stato arrestato dalla polizia locale. Sono 27 le persone ferite, due delle quali in modo grave.

La matrice dell’episodio non è ancora chiara. La polizia locale (Merseyside Police) è affiancata dall’antiterrorismo nelle indagini, ma in serata ha fatto sapere che il movente terroristico appare al momento escluso, che si è trattato di un incidente “grave ma isolato” e che non vi sono altri ricercati dopo l’arresto del guidatore: un 53enne britannico “di pelle bianca”, che resta detenuto.

I testimoni hanno raccontato di un investimento “deliberato”: suffragato dalle immagini shock dei video amatoriali girati sulla scena che mostrano il veicolo dirigersi a velocità sostenuta contro un blocco compatto di pedoni, travolgendone diversi, per poi riaccelerare e falciarne altri. I video diffusi sui social media e sulle edizioni online dei giornali mostrano immagini descritte dai tabloid come “horror”.

L’investitore, prima del fermo, ha rischiato il linciaggio, evitato solo dall’intervento immediato di alcuni degli agenti schierati in forze a presidiare una celebrazione che – lungo le 10 miglia dell’intero percorso del corteo – ha richiamato durante la giornata fino a un milione di spettatori. Il primo ministro Keir Starmer, informato in tempo reale, ha rivolto una dichiarazione al Paese: “Le scene di Liverpool sono spaventose, i miei pensieri vanno a coloro che sono rimasti feriti o coinvolti”, ha scritto.

L’episodio è avvenuto dopo le 18 locali, le 19 in Italia, mentre migliaia e migliaia di fan si trovavano in centro dopo aver inneggiato al bus con a bordo i loro beniamini. Le testimonianze descrivono l’orrore abbattutosi d’un tratto sulla festa, fra urla, fuggi fuggi e persone ferite per terra. Sul posto sono affluite numerose ambulanze e un elicottero di pronto soccorso, oltre ad alcuni camion dei vigili del fuoco che hanno bloccato per ore l’imbocco di Water Street, epicentro dell’accaduto, nel cuore della città inglese.