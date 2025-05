L’ultimo saluto degli ultras biancorossi a Riccardo Bettanin, guerriero che non si mai arreso

“Ci rivedremo grande guerriero! Ciao Beta!” è la scritta portata ieri nella curva del Menti durante Vicenza-Ternana dagli ultras in ricordo dell’amico Riccardo Bettanin, il papà 36enne di Sarcedo morto per un male aggressivo e il cui funerale si è svolto nella chiesa di Santa Maria dell’Olmo a Thiene oggi pomeriggio, 26 maggio. E proprio fuori nel piazzale della chiesa dei Cappuccini, prima della partenza per l’ultimo viaggio verso il cimitero di Madonnetta di Sarcedo. i compagni di curva hanno disteso una seconda volta lo striscione in ricordo del loro amico.

Riccardo ha donato le cornee, consentendo così con una grande generosità a un’altra persona di tornare a vedere. “Non puoi battere la persona che non si arrende mai”, ha ricordato durante la cerimonia il fratello Stefano, che ha ricordato anche l’amore sterminato del “Beta” per il figlioletto Brando. L’amico di sempre Luca Rigoldi, con cui Riccardo condivideva l’amore per la boxe, ha letto in chiesa la preghiera del pugile, mentre gli amici dell’associazione Stay Strong nata proprio con l’intento di aiutare Riccardo nell’accedere alle cure, hanno ribadito il loro impegno a portare avanti, in suo nome, l’associazione.

