Roland Garros, Jannik Sinner vola al secondo turno. Rinderknech battuto in 3 set

Jannik Sinner vola al secondo turno del Roland Garros 2025. L’azzurro, numero uno del mondo, all’esordio ieri, lunedì 26 maggio, ha battuto nel primo turno del singolare maschile il francese Arthur Rinderknech, 75esimo del ranking Atp, per 6-4, 6-3, 7-5 in 2h15′. Dominio totale per Jannik nei primi parziali, mentre nel terzo rimonta sontuosamente dal 4-0 per il rivale. Ora sfiderà Gasquet.

Sul Philippe-Chatrier, Sinner approccia il match nel modo giusto, contro un avversario che prova a mettergli pressione partendo subito ad altissimo ritmo. Rinderknech resiste sul proprio servizio e ha anche tre palle-break su quello di Jannik, che però si vede annullare prima di perdere il terzo gioco ai vantaggi. L’equilibrio resiste fino al 4-4, dove Sinner piazza il primo allungo: servizio a zero e poi chiusura del set sul 6-4 in 41′, per iniziare a spezzare la sicurezza del rivale. Ancor più dominato il secondo set, che vede Sinner portarsi subito sul 4-1 tenendo benissimo il servizio e sfruttando qualche errore del rivale. La reazione di Rinderknech c’è, ma è ampiamente gestibile e l’azzurro chiude sul 6-3.

Nel terzo set Rinderknech prova a risalire e cerca di portare con sé anche il pubblico dello Chatrier, assumendo qualche atteggiamento provocatorio nei confronti di Sinner. La mossa non funziona perché l’azzurro, sotto 4-0, mantiene la calma e la lucidità, rientrando in gioco con un impeto da vero campione: riprende il suo dominio nel gioco, che porta al 5-5 e rimette in sesto il set. Il francese perde la sua occasione e il turno di battuta seguenti al pareggio dei giochi (da 4-0 e 5-2), e perde anche la testa con un doppio fallo evitabile. Sinner serve così per il match e non sbaglia: chiusura sul 6-4, 6-3, 7-5 dopo 2h13′. Ora sfiderà un altro francese, il veterano Gasquet: quest’ultimo ha vinto il derby contro Atmane (6-2, 2-6, 6-3, 6-0).

Le parole di Sinner. “Il primo match non è mai facile, sono contento di come ho gestito la situazione. Riuscire a recuperare così per me conta molto. Lo avevo già affrontato e sapevo che non sarebbe stato facile. Ringrazio il pubblico e Gigio Donnarumma, il miglior portiere possibile. Penso a me stesso quando sono in difficoltà, nel 3° set ha giocato in modo fantastico. E’ stato importante fare il primo break, ho costruito la fiducia punto dopo punto e lui ha cominciato a sbagliare. Ho avuto l’atteggiamento giusto e sono contento di come mi sono comportato. Il prossimo match sarà speciale, Gasquet è un giocatore che ha dato tanto e sono felice di condividere il campo con lui. So che lo tiferete, è normale”.

Per il momento sono cinque gli italiani qualificati al secondo turno: Sinner, Musetti e Gigante al maschile più Paolini e Cocciaretto nel tabellone femminile. Domani gli ultimi quattro azzurri in gioco: Bellucci sfiderà Draper (5), Passaro affronterà de Jong, Cobolli sarà di fronte a Cilic e Arnaldi affronterà Auger-Aliassime (29).