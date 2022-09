Forze ucraine riconquistano territori. Colloquio Macron – Putin su Zaporizhzhia

Un allarme aereo è in corso in tutta l'Ucraina. “La risposta della Russia alla liberazione di città e villaggi da parte dell'Ucraina nell'est è stata lanciare missili per distruggere infrastrutture civili strategiche” ha denunciato su Twitter l'ambasciatrice americana a Kiev, Bridget Brink, dopo che sono state esplosioni e blackout in diverse regioni, soprattutto nell'est del Paese. Nexta riferisce inoltre di missili russi lanciati dal mar Nero, pubblicando anche un video.