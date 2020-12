Francia, sparatoria a Saint-Just: uccisi tre gendarmi e ferito un quarto

Tre gendarmi francesi sono stati uccisi nella notte nel corso di una sparatoria in una frazione isolata nei pressi di Saint-Just. Ad annunciarlo alle prime ore di questa mattina, la procura distrettuale di Clermont-Ferrand, capoluogo del dipartimento del Puy-de-Dome. Un quarto agente è rimasto ferito. Da una prima ricostruzione il fatto è accaduto poco dopo la mezzanotte, quando due gendarmi, allertati in seguito a una segnalazione per atti di violenza coniugale,, dopo aver tentato di avvicinarsi alla casa dove si era rifugiata la donna minacciata da un uomo di 48 anni.

Uno di loro è morto a causa delle ferite riportate mentre il secondo, colpito alla coscia, è stato trasportato dai vigili del fuoco al centro ospedaliero di Ambert. Successivamente l’uomo ha dato fuoco alla casa e ha aperto nuovamente il fuoco contro gli altri gendarmi accorsi sul posto, uccidendone altri due.

Non è chiaro, al momento, il destino della donna che dovrebbe essere stata portata in salvo mentre i vigili del fuoco stanno attivamente lavorando per cercare di domare l'incendio. L’uomo di 48 anni sarebbe una figura nota alla polizia, in particolare per questioni relative alla custodia dei figli.