Gaza, almeno 25 vittime per bombardamento su struttura della Croce Rossa

“A Gaza il tessuto sociale è annientato, le persone non hanno più lavoro né speranze, le famiglie sono spezzate. In 22 anni di lavoro – sottolinea il funzionario – non ho mai visto tanta miseria. L'attività umanitaria dell'Onu e delle Ong non può durare all'infinito. Non serve procedere per piccoli passi, non possiamo più permettere che questa guerra vada avanti”.