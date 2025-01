Golden Globe 2025, “Emilia Perez” batte “Vermiglio”. Trionfo per “The Brutalist”

Nella notte che ha visto premiare il meglio del piccolo e del grande schermo, tra serie tv di successo dell'ultima stagione e film che già sognano di potersi affermare anche alla prossima notte degli Oscar, a trionfare comeè stato, pellicola diretta da(premio alla regia) e con protagonista Adrien Brody (anch'esso vincitore del Golden Globe).

Niente da fare per Vermiglio di Maura Delpero. La cerimonia – condotta dalla stand-up comedian Nikki Glaser – ha visto trionfare come miglior titolo internazionale Emilia Pérez, l'odissea musicale di Jacques Audiard (Miglior Regia) premiata anche per la performance da non protagonista di Zoe Saldana, che ha sconfitto Isabella Rossellini, candidata per Conclave.

Demi Moore è stata premiata per l’audace performance nell’horror femminista The Substance e si è commossa in un discorso forte sul non farsi ingabbiare dal giudizio degli altri. Il miglior attore tra le commedie e i musical è Sebastian Stan per A Different Man, mentre all'attrice Fernanda Torres è stato conferito il premio come miglior attrice drammatica per I'm still here.

L’Italia si consola con Challengers, il film di Luca Guadagnino che ha vinto come miglior colonna sonora firmata da Trent Reznor & Atticus Ross.