Capodanno, grande festa in viale Roma fra misure di sicurezza, dj e animazione radiofonica

È iniziato il conto alla rovescia per la grande festa di Capodanno che porterà in viale Roma a Vicenza il djset con animazione di radio Wow. L’evento di questa sera, 31 dicembre, ad ingresso libero, che accoglierà tutti coloro che vorranno trascorre alcune ore in compagnia tra musica ed animazione, è organizzato da Comune di Vicenza con Consorzio Vicenzaè e Agsm Aim.

Per consentire lo svolgimento dell’evento da oggi fino alle 15 di giovedì 2 gennaio, e comunque fino a cessate esigenze, in viale Roma non sarà possibile circolare nel tratto da piazzale della Stazione fino all’uscita dal parcheggio Verdi.

Nell’area in cui si svolge la manifestazione, è vietato utilizzare contenitori di vetro, ceramica, lattine o materiali simili. Gli esercizi commerciali e pubblici e i venditori ambulanti che si trovano nell’area della manifestazione o nelle zone adiacenti non possono vendere bevande e alimenti in tali contenitori da consumare all’esterno del locale. Come di consueto, inoltre, sono vietati i botti in tutto il territorio comunale dal 31 dicembre 2024 al 7 gennaio 2025.

Il programma della serata

La notte di festa inizia alle 21 nel grande palco in viale Roma con le migliori hit pop dance dagli anni ‘90 ad oggi proposte dai dj’s di Radio Wow, countdown Marco Cavax e

Andrea Meggio, presentate da Aryfashion e con la voce di Mary K. Sul palco il corpo di ballo si cimenterà in scenografie trascinanti. Il tutto sarà ancora più coinvolgente grazie ad effetti pirotecnici dal palco per una serata ricca di emozioni fino alle 2. Ci sarà inoltre un’area food con l’allestimento dello stand del Birrone.

Prima delle 21 e durante la festa nell’esedra di viale Roma è a disponibile la pista di ghiaccio coperta.

Per maggiori informazioni: eventi.comune.vicenza.it/Eventi/Capodanno-a-Vicenza-2025.