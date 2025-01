Auto in sosta va a fuoco sotto la palazzina. Evacuazione temporanea per i condomini

Sono stati “buttati giù dal letto” dalle sirene dei pompieri, e poi dai campanelli suonati nei vari appartamenti abitati di un condominio di Meledo di Sarego. Notte movimentata per gli inquilini della palazzina di via Battisti, insomma, a causa dell’incendio improvviso di una vettura lasciata in sosta proprio sotto le finestre, per precauzione.

Allarme scattato all’una e 15 della notte dell’Epifania, con a “scattare” pure i vigili del fuoco del distaccamento del Bassovicentino di base a Lonigo, chiamati a rispondere all’emergenza e agire con tempestività.

Sia per prevenire eventuali esplosioni sia per evitare in secondo luogo che fiamme già alte attecchissero su altri veicoli parcheggiati lungo la via, innescando altri pericoli, o negli alloggi dai serramenti esterni. Come accennato, le famiglie leonicene residenti nello stabile della frazione sono state invitate a uscire in strada, per un’ora, in attesa del completamento delle azioni di spegnimento del fuoco.



Secondo le prime indicazioni dallo scenario dell’emergenza incendio, risolta comunque in un paio d’ore dai pompieri, il veicolo andato in avaria fino a prendere fuoco era stato lasciato in sosta due ore prima, senza avvisaglie di problematiche imminenti o guasti. Si pensa a un problema di natura elettromeccanica come causa. Le persone evacuate hanno potuto fare rientro nei rispettivi appartamenti, nel frattempo i pompieri hanno proseguito con la fase di raffreddamento del mezzo bruciato, senza necessità di ulteriori precauzioni, dopo la piena risoluzione dell’emergenza.