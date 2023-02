Grammy, vince Harry Styles. Delusione per i Maneskin

Harry Styles ha vinto il premio per l’album dell’anno ai Grammy. E’ il premio più prestigioso tra quelli assegnati dalla Recording Academy. Beyoncé invece entra nella storia diventando, con 32 Grammy, la più premiata di sempre e ricevendo una standing ovation da parte del marito Jay-Z, di Lizzo e di molti altri presenti nell’arena.

Delusione per i Maneskin che erano tra i candidati nella categoria miglior nuovo artista dell’anno, vinto invece dalla cantante jazz Samara Joy.

La serata dei Grammy alla Crypto.com Arena di Los Angeles ha incoronato dunque Harry Styles e Beyoncé. La cantante, premiata per il miglior album di musica dance/elettronica per il suo progetto “Renaissance”, nell’accettare il premio, ha ringraziato Dio, la sua famiglia e la comunità queer: “Sto cercando di non essere troppo emotiva”, ha detto la cantante nel suo discorso di accettazione.

Il premio per l’album dell’anno è andato invece al cantautore britannico Harry Styles per il progetto Harry’s House. Styles nel ricevere il premio ha detto di essere “fortemente ispirato” da tutti gli artisti nominati nella categoria, che comprendeva “Renaissance” di Beyoncé, “Special” di Lizzo e “Music of the Spheres” dei Coldplay.

E c’era molta attesa in Italia per i Maneskin, candidati nella categoria “Miglior artista esordiente”. Ma il premio non è arrivato: i giurati hanno infatti preferito la 23enne cantante jazz americana Samara Joy.

Tra gli altri premi assegnati quello ad Adele per la migliore performance pop da solista per la sua canzone “Easy on Me”, Lizzo ha vinto il premio per il disco dell’anno con la canzone “About Damn Time”; la cantante blues americana Bonnie Raitt ha vinto il premio per la canzone dell’anno con il brano “Just Like That”.

