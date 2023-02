Malore in casa al ritorno da scuola: studente 16enne muore di fronte alla madre

Sono almeno due le comunità attonite alla notizia della morte di un adolescente di soli 16 anni, avvenuta improvvisamente per cause al momento sconosciute. Christian Castelli è il nome del ragazzo di Camisano Vicentino deceduto giovedì scorso nella sua abitazione. A seguito di un malore sulla cui reale natura sono stati disposti approfondimenti.

Anche a Quinto Vicentino, il paese d’origine della madre e dove risiedono altri parenti, il dolore per l’addio prematuro allo studente 16enne, è profondo e diffuso. Proprio qui con ogni probabilità se ne celebrerà il funerale non appena saranno chiuse le verifiche del caso.

A telefonare al 118 per chiedere aiuto sarebbe stata la madre del giovane, in casa con lui al momento del malessere iniziale che si sarebbe acuito col passare dei minuti. Sul luogo indicato come sede dell’emergenza si è precipitata un’ambulanza del Suem ma, purtroppo, i membri dell’équipe medica, non sono riusciti a stabilizzarlo. Lo sfortunato studente delle superiori non soffriva apparentemente di alcuna patologia nota. Era il primo pomeriggio di giovedì scorso, il 2 febbraio. A distanza di quattro giorni dalla morte i genitori attendono ancora il nulla osta dalla Procura di Vicenza, competente territorialmente, per disporre della salma del figlio.

Christian lascia un vuoto nella sua famiglia composta dal padre Nicola, dalla madre Marika e da un fratello minore. Oltre che nella sua classe dell’istituto professionale “San Gaetano” di Vicenza. Frequentava l’indirizzo per meccanici. I suoi compagni sono venuti a conoscenza della disgrazia il giorno successivo, informati dalla scuola, piangendo la perdita dell’amico al loro fianco fino al giorno precedente.

Affranto anche il sindaco di Camisano Vicentino, Renzo Marangon, che si fa portavoce della sua cittadinanza per portare conforto a chi sta soffrendo per il drammatico evento che colpito un tassello della città e che non può lasciare indifferenti: “siamo vicini alla famiglia di fronte a questa tragedia. La comunità è molto addolorata per la perdita di un ragazzo così giovane”.