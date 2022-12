Guerra in Ucraina, bomardamenti e vittime. Zelensky è la Persona dell’Anno per il Financial Times

A Kiev e in altre quattro regioni ucraine tornano da oggi i blackout programmati. La capitale è al gelo, con temperature da -5 gradi. In Ucraina le forze russe hanno attaccato le infrastrutture industriali ed energetiche di Zaporizhzhia e nella notte anche la città natale del presidente ucraino, Kryvyi Rih, nel sud del Paese. Il segretario del consiglio comunale ha chiarito che le informazioni complete su feriti e vittime sono in fase di chiarimento. Le forze russe hanno sparato questa mattina 30 proiettili di artiglieria nella regione ucraina di Sumy e 17 colpi di mortaio nella regione di Chernihiv.

Secondo Kiev, dall'inizio della guerra circa tre milioni di ucraini sono stati trasferiti con la forza nel territorio della Russia. Intanto all'Onu sta circolando una bozza di risoluzione per la creazione di un tribunale in stile Norimberga per ritenere la leadership russa responsabile dei crimini commessi durante l'invasione.