Al via il 55esimo Natale Alpino, fra ricordi, premi, spettacoli e auguri sotto l’albero

Prende il via ufficialmente l’8 dicembre con l’accensione dell’albero di Natale in piazza il ricco calendario di iniziative di Natale a Castelgomberto. Fra queste, merita una menzione particolare il “Natale Alpino”: una tradizione lunghissima, che si rinnova infatti da ben 55 anni e a cui il Gruppo alpini locale, nato nel 1926 e sezione del Gruppo Ana di Valdagno, è particolarmente legato.

Tre gli appuntamenti previsti per questa 55esima edizione, tutto molto attesi.

Venerdì 16 dicembre alle ore 20,30 in collaborazione con il Comune e l’Istituto Comprensivo Enrico Fermi, si terrà presso la Sala Polivalente Lux una serata dedicata ai 150 anni del corpo degli Alpini: previste letture e canti con il coinvolgimento in particolare dei ragazzi della Scuola Secondaria di Primo Grado. Con l’occasione l’Amministrazione Comunale consegnerà, grazie alla collaborazione della Banca delle Terre Venete, il Premio della Bontà, il Premio della Riconoscenza e il Premio alunno meritevole.

Nel corso della serata verrà dato anche un riconoscimento a Enrico Scarparolo e Martina Paoletto, due giovani che hanno scelto di mettersi in gioco nei campi estivi Ana: una modalità di approccio alla vita da alpino, che per i giovani diventa anche un avvicinamento a una possibile (e desiderata) carriera professionale proprio dentro a questo corpo militare nazionale.

Il giorno seguente, sabato 17 dicembre, spettacolo teatrale con l’Anonima Magnagati (ore 20,30 Sala Polivalente Lux) con lo spettacolo “Banca sbanca”: biglietto unico 15 euro, prevendita dei biglietti nella sede del Gruppo Alpini.

Il terzo e ultimo appuntamento è un altro spettacolo teatrale, domenica 18 dicembre, per portare ancora allegria in questo periodo di festa: in scaletta i “Bei sensa schei” di Arzignano, che sempre al Lux metteranno in scene un esilerante “El furbo de Ernesto, poco morto e tanto lesto” (entrata libera).

Ovviamente, come ogni anno i volontari degli alpini attendono poi tutta la cittadinanza la sera della vigilia sotto l’albero in piazza Marconi, dove saranno offerti cioccolata calda e vin brulè per il tradizionale scambio di auguri.

Il gruppo alpini di Castelgomberto è una presenza molto viva in paese: “Ci teniamo a sostenere diverse attività a sfondo sociale, diventando volontari delle raccolte fondi di Admo e Lilt, o quelle di viveri in favore del Banco Alimentare. E poi cerchiamo di aiutare nelle emergenze: due nostri volontari sono stati di recente anche nelle Marche colpite dal maltempo” spiega Giuseppe Preto, presidente del gruppo. Forte anche l’impegno per il territorio, ad esempio realizzando la manutenzione dei sentieri del paese: la più recente è la strada della Mulattiera, che collega Valle di Castelgomberto con Montepulgo.