Guerra in Ucraina, nuovi bombardamenti a Kherson. 3 morti a Melitopol

Continua il conflitto in Ucraina, e continuano gli scontri al fronte. Stamattina i russi hanno nuovamente attaccato Kherson, nella zona sul fiume Dnepr. Come ha riferito il capo dell’amministrazione militare regionale Prokudin, un uomo di 64 anni è morto a causa di una bomba caduta nel cortile di casa, e la moglie, che si trovava dentro casa, e’ stata ricoverata in ospedale con ferite “mediamente gravi”. Le bombe hanno colpito anche la biblioteca regionale di Honchar: l’edificio e’ stato gravemente danneggiato e si è verificato anche un incendio, domato in oltre un’ora e mezza dai vigili del fuoco; non si sono verificate vittime. E le forze russe hanno intensificato gli sforzi nel settore di Bakhmut, nell’Ucraiana orientale, cercando di riconquistare le posizioni perdute.

Sul fronte opposto almeno tre ufficiali della Guardia nazionale russa sono morti in seguito a un’esplosione avvenuta ieri nel quartier generale dell’esercito russo a Melitopol, città occupata nella regione di Zaporizhzhia: lo ha reso noto la direzione principale dell’intelligence del ministero della Difesa ucraino, come riporta Ukrainska Pravda. L’attacco è stato effettuato durante una riunione degli ufficiali dei servizi di sicurezza e della guardia russa.

Il lato diplomatico del conflitto non è meno infuocato. Per il vicepresidente del Consiglio di sicurezza russo, Dmitry Medvedev, “l’Ucraina non è un Paese, ma territori assemblati artificialmente”. Lo scrive lui stesso su Telegram, aggiungendo: “Alcuni funzionari attuali ed ex della Nato stanno lanciando con cautela nuove idee sull’Ucraina. Dicono che dovrebbe essere ammessa nell’Alleanza, ma senza Crimea e Donbass. Quindi questi territori non sono assolutamente l’Ucraina nella loro concezione. Non è un male, ma è importante andare avanti. È necessario riconoscere che Odessa, Mykolaiv, Kiev e praticamente tutto il resto non sono Ucraina”. Il presidente Zelenskyi ha reagito sottolineando che le forze di sicurezza e di difesa del nostro paese risponderanno agli attacchi dell’esercito russo a Kherson e ai villaggi della regione di Kherson.