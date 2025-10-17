Guerra in Ucraina: Trump e Putin si vedranno a Budapest

: “La telefonata con il presidente russo, Vladimir Putin, è stata molto produttiva e sono stati fatti “grandi progressi”. Il tycoon ha annunciato che “la prossima settimana si terrà una riunione dei nostri consiglieri di alto livello. I primi incontri con gli Stati Uniti saranno guidati dal segretario di Stato Marco Rubio, insieme a diverse altre persone che saranno designate. La sede dell’incontro deve ancora essere definita”.

La sede dell’incontro è stata presto svelata, visto che Trump ha poi scritto: “il presidente Putin e io ci incontreremo in una località concordata, Budapest, in Ungheria, per valutare se possiamo porre fine a questa ‘ingloriosa’ guerra tra Russia e Ucraina. Il presidente Zelensky e io ci incontreremo domani nello Studio Ovale, dove discuteremo della mia conversazione con il presidente Putin e di molto altro”. Trump ha anche scritto che Putin si è congratulato con lui per la pace in Medio Oriente.

Su X arriva il commento anche di Viktor Orban, premier ungherese, che scrive a proposito del prossimo summit tra Trump e Putin.: “Il previsto incontro tra i presidenti americano e russo è una grande notizia per le persone nel mondo che amano la pace. Siamo pronti!”.

La Russia però alza il livello di attenzioni sui colloqui tra USA e Ucraina. Il consigliere del Cremlino per la politica estera, Yuri Ushakov, dopo aver affermato che il colloquio tra Trump e Putin è stato “franco e basato sulla fiduica” ha detto che Putin ha ribadito la sua tesi secondo cui i Tomahawk non cambieranno la situazione sul campo di battaglia, ma provocheranno danni significativi alle relazioni tra i nostri Paesi, per non parlare delle prospettive di una soluzione pacifica”.