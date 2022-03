Guerra Russo – Ucraina: oggi vertice straordinario Nato. Anonymous hackera la Banca centrale russa

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Ad un mese esatto dall’invasione russa in Ucraina, il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, ha invitato le persone di tutto il mondo a protestare pubblicamente oggi: “La guerra della Russia non è solo la guerra contro l’Ucraina. Il suo significato è molto più ampio”, dice Zelensky, pronunciando per la prima volta il suo discorso in inglese nel tradizionale videomessaggio serale in strada a Kiev. Intanto la violenza non accenna a spegnersi, con Kiev che denuncia l’utilizzo da parte dei russi di bombe al fosforo nella regione di Lugansk: almeno 4 i morti.

Le autorità di Kiev questa mattina avevano informato l’Agenzia internazionale per l’energia atomica che una foresta vicino alla centrale nucleare di Chernobyl era in fiamme, dopo qualche ora l’incendio è stato fortunatamente domato. Intanto il sindaco di Kiev fa sapere che quasi tutta la città di Irpin, alla periferia nordoccidentale della capitale è tornata in mani ucraine. Il primo cittadino afferma che la controffensiva ha respinto l’attacco russo anche a Makariv, altra località a una settantina di chilometri a ovest di Kiev. Il porto di Berdyansk, nel sud-est dell’Ucraina, è in fiamme: il consigliere del ministro dell’Interno ucraino, ha pubblicato su Telegram una foto nella quale si vedono enormi pennacchi di fumo alzarsi dal porto della città e sotto l’immagine la scritta: “Un magazzino di armi missilistiche e di artiglieria a Berdyansk occupata dai russi”. Le forze russe hanno distrutto anche un ponte chiave sul fiume Desna, interrompendo una rotta vitale tra la città settentrionale di Chernihiv e Kiev: lo riporta la Bbc.

Il Consiglio di Sicurezza dell’Onu ha bocciato, come da attese, la bozza di risoluzione elaborata dalla Russia sulla situazione umanitaria in Ucraina. Il testo, che chiedeva l’accesso umanitario per la consegna degli aiuti e la protezione dei civili, ma ovviamente non menzionava il ruolo di Mosca nella crisi, ha ottenuto due voti a favore, quello di Russia e Cina, e 13 astensioni. Senza l’imposizione di un veto, per passare le risoluzioni del Consiglio devono ottenere almeno nove voti a favore. La Cina accusa il segretario generale della Nato Jens Stoltenberg di “diffondere disinformazione” affermando che la Cina ha sostenuto la guerra della Russia contro l’Ucraina, nel mezzo della crescente pressione internazionale perché Pechino prenda le distanze da Mosca. Il portavoce del ministero degli Esteri cinese dice che la posizione della Cina è coerente coi desideri della maggior parte dei Paesi e che qualsiasi accusa e sospetto ingiustificato sarà sconfitto.

La Nato è pronta a dispiegare in Europa quattro gruppi tattici aggiuntivi e il Consiglio europeo si concentra su nuovi sostegni umanitari all’Ucraina. I leader dell’Alleanza Atlantica approveranno altre unità militari sul fronte est in Ungheria, Romania, Bulgaria e Slovacchia, e della guerra in Ucraina discuteranno i capi di Stato che parteciperanno anche alla riunione del G7 e del Consiglio europeo, a Bruxelles. Sarà presente anche il presidente Usa Joe Biden e per l’Italia ci sarà il premier Mario Draghi.

Intanto il collettivo Anonymous ha hackerato la Banca centrale russa e su twitter gli attivisti hanno scritto: “Entro 48 ore verranno rilasciati più di 35.000 file con accordi segreti”. Nei giorni scorsi Anonymous ha messo offline i siti di alcune società che continuano a operare in Russia tra cui Nestlé che, sotto pressione, ha deciso di ridurre le sue attività a Mosca.