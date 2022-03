Nuova mobilitazione dei giovani di Friday For Future. Ritrovo davanti al Liceo Tron

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

La mobilitazione globale del movimento “Friday For Future” passa ancora una volta anche per la città di Schio. Proprio qui domattina si riuniranno all’aperto in previsione centinaia di studenti vicentini e altri giovani, allo scopo di manifestare il proprio NO allo sfruttamento ambientale e alla guerra come temi generali prioritari all’ordine del giorno mondiale.

Ma ci saranno anche altre istanze che saranno discusse domani mattina, nella giornata del 25 marzo indicata a livello internazionale, a partire dalle 8 con punto di ritrovo fissato di fronte al Liceo Tron-Zanella nella cittadella degli studi scledense.

Gli organizzatori hanno predisposto un testo e una locandina a spiegare le ragioni di quello che viene definito coma uno sciopero, delineando una serie di punti legati alle fonti di energia sostenibili, al rispetto dell’ambiente e in particolare alla transizione ecologica, alla pace nel mondo contro le contraddizioni della guerra e all’istruzione, puntando il dito contro il progetto dei cosiddetti “Licei Ted” – l’acronimo sta per Transizione Economica e Digitale -, contestati da più parte in quanto ritenuti finanziati da multinazionali macchiate da inchieste sull’inquinamento e reati ambientali, e che “nasconderebbero” secondo i critici l’intento di privatizzare e indirizzare la formazione delle nuove generazioni di adolescenti.

Dopo la serie di interventi mirati riguardo alle tematiche sopra esposte, sono previsti dei tavoli di discussione su gas metano e guerra energetica, industria bellica e transizione ecologica e riapertura delle centrali a carbone. Come sopra accennato punto di ritrovo sarà l’ex piazzale Summano, di fronte all’edificio che ospitava l’ex Liceo Classico “Zanella”, da dove si formerà il corteo autorizzato che procederà in marcia verso il centro storico di Schio.