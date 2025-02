Hamas espose quattro bare con i corpi degli ostaggi. Ira di Israele

Il ministro degli Esteri israeliano, Gideon Sa'ar, ha affermato: “Lo spettacolo orribile e ripugnante di menti contorte e mostruose che Hamas ha messo in scena in occasione trasferimento degli ostaggi uccisi a Gaza è la prova che tutta la società palestinese deve essere deradicalizzata da una malattia profonda”. Sa'ar ha poi ribadito il suo sostegno al piano per Gaza del presidente americano, Donald Trump: “A coloro che vogliono emigrare dall'inferno di Gaza deve essere consentita una libera scelta. Ogni persona nel Paese o nel mondo che vuole un futuro migliore per la nostra regione deve sostenere questi principi”.

Poi il ministro della Difesa Israel Katz ha promesso vendetta contro Hamas: “Oggi il cuore dell'intera nazione è in lutto. Hamas ha rapito, Hamas ha assassinato, Hamas sarà distrutta, ci vendicheremo dei nostri nemici e garantiremo il nostro futuro”. : “Oggi il cuore dell'intera nazione è in lutto. Hamas ha rapito, Hamas ha assassinato, Hamas sarà distrutta, ci vendicheremo dei nostri nemici e garantiremo il nostro futuro”. ha affermato: “Lo spettacolo orribile e ripugnante di menti contorte e mostruose che Hamas ha messo in scena in occasione trasferimento degli ostaggi uccisi a Gaza è la prova cheSa'ar ha poi ribadito il suo sostegno al piano per Gaza del presidente americano, Donald Trump: “A coloro che vogliono emigrare dall'inferno di Gaza deve essere consentita una libera scelta. Ogni persona nel Paese o nel mondo che vuole un futuro migliore per la nostra regione deve sostenere questi principi”.

Intantoe ha fatto sapere di essere disposto a consegnare tutti gli altri in una sola volta se il cessate il fuoco venisse consolidato. Questa settimananello scambio con ostaggi israeliani vivi e morti.“Siamo tutti furiosi con le bestie di Hamas.“Le famiglie degli ostaggi sono state aggiornate e in questo momento difficile, il nostro cuore è con loro. Si chiede al pubblico di rispettare la privacy delle famiglie e di evitare di diffondere voci e informazioni non ufficiali e non verificate”.