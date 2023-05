In Inghilterra è il giorno del Re: oggi l’incoronazione di Carlo

Oggi è il giorno di re Carlo III. L’erede della regina Elisabetta II sarà incoronato oggi in una cerimonia che si svolgerà nell’Abbazia di Westminster, dove andrà in scena la cerimonia formale e religiosa antica più di mille anni, con un alto valore simbolico e politico di proiezione dell’immagine della monarchia e della Gran Bretagna. Ed è per questo che l’intero evento- il nome in codice è “operazione Globo”- è studiato nei minimi dettagli, per essere allo stesso tempo solenne e festa popolare. Tantissimi gli ospiti provenienti da ogni parte del mondo.

Seduto sulla Coronation Chair Carlo giurerà da sovrano, verrà unto d’olio dall’arcivescovo di Canterbury e riceverà i simboli del suo potere: la corona, lo scettro e il globo. Ad assistere vi saranno duemila invitati: la famiglia reale, membri del governo, capi di Stato e governo stranieri, ma anche gente comune. Per gli altri, oltre alla diretta televisiva, vi saranno maxi schermi in diversi punti di Londra. E chi vorrà potrà unirsi, nell’abbazia od ovunque nel mondo, al coro che pronuncerà il giuramento di lealtà al sovrano.

La giornata comincerà con la processione reale da Buckingham Palace fino all’Abbazia di Westminster, dove la cerimonia inizierà alle 11 (mezzogiorno in Italia). Il pubblico potrà posizionarsi fin dalle sei mattino lungo il percorso che attraversa il Mall, Trafalgar square, e prosegue per Whitehall e Parliament street. Ma già da giorni molti fan della famiglia reale hanno preso posizione per non perdere nulla dell’evento.

Carlo ha scelto una processione più ridotta rispetto a quella dell’incoronazione della madre nel 1953, con solo 200 militari, in gran parte della Sovrana scorta della cavalleria reale. Ma nell’insieme l’evento coinvolgerà 6mila uomini delle forze armate, nella maggior operazione cerimoniale militare degli ultimi 70 anni.