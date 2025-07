A Wimbledon Sinner a caccia degli ottavi, avanza Cocciaretto. Out Bellucci e Darderi

Il tennis.. L’azzurro ha perso contro il britannico Cameron Norrie con il punteggio di 7-6, 6-4, 6-3. Un vero peccato per il lombardo, che era riuscito anche a recuperare un break di svantaggio sul punteggio di 5-2, nel corso del terzo set e stava acquistando sempre più in fiducia dopo aver perso i primi due parziali. Nonostante la sconfitta, ottimo risultato per Bellucci, che per la prima volta in carriera ha raggiunto il terzo turno di uno Slam.

Out anche Darderi, sconfitto dall’australiano Thompson in 4 set: 6-4, 6-4, 3-6, 6-3 il punteggio finale. Anche Darderi saluta Wimbledon dopo aver conquistato il primo terzo turno in uno Slam in carriera.

L’erba tradisce Errani e Paolini, ma Sara approda agli ottavi del doppio misto in coppia con Vavassori. Gli azzurri hanno avuto la meglio sui padroni di casa, i britannici Julian Cash ed Heather Watson. Arrivati sull’erba londinese con una wild card, sono stati liquidati con lo score di 6-3 6-0 in appena 52 minuti di gioco. Gli italiani negli ottavi di finale affronteranno lo statunitense Jackson Withrow e la russa Irina Khromacheva.

Sinner oggi va a caccia degli ottavi per il quarto anno consecutivo: l’avversario sul ‘Centrale’ sarà lo spagnolo Pedro Martinez, n. 52 della classifica mondiale. L’incontro aprirà il programma di giornata nell’impianto di riferimento per quello che è il terzo Slam della stagione. Il fuoriclasse altoatesino avrà dalla sua i favori del pronostico, ma non dovrà abbassare la guardia e sottovalutare lo spagnolo, che potrebbe giocarsi le sue carte migliori per provare a mettere in difficoltà il nostro portacolori. L’appuntamento è per le 14:30.

Prima di lui scenderanno in campo altri due azzurri. Flavio Cobolli contro il ceco Jakub Menšík e Lorenzo Sonego contro l’americano Brandon Nakashima.

Per le donne avanza in punta di piedi Elisabetta Cocciaretto, già ribattezzata dai colleghi maschi “la laureata” perché legge e studia, mentre gira il mondo tra una partita di tennis e l’altra. Un emoji a forma di pollice via SMS, è il massimo dell’entusiasmo di papà Cocciaretto per le belle prestazioni di Wimbledon. “Quando invece prendo un buon voto all’Università fa una festa”, racconta la tennista azzurra. La marchigiana dopo aver sconfitto all’esordio Jessica Pegula, terza testa di serie, ha avuto la meglio anche su un’altra statunitense: Katie Volynets n.98 del mondo con un rotondo 2-0 (6-0, 6-4).

L’avversaria di oggi è la svizzera Belinda Bencic, anche lei partita molto bene, battendo l’americana Alycia Parks e faticando un pò di più con la numero 113 al mondo Elsa Jacquemot. Servirà dunque la miglior Cocciaretto per battere un’avversaria esperta come la svizzera che qui a Wimbledon ha raggiunto per ben tre volte il quarto turno.