Inchiesta Astra Zeneca, Ema: “I benefici rimangono superiori ai rischi. Giovedì la decisione”

Giovedì le conclusioni dell'inchiesta sulla base dei dati raccolti: “I nostri esperti lavorano senza sosta, ma servono valutazioni scientifiche, non possiamo arrivare a una conclusione senza un'analisi completa", ha detto Cooke, che ha tenuto anche a precisare: "Assicuriamo trasparenza. La fiducia nei vaccini è di fondamentale importanza per noi, il nostro lavoro è mantenere questa fiducia basandoci su valutazioni scientifiche, per noi è una priorità per arrivare a una conclusione chiara. Siamo tutti preoccupati per la fiducia dei cittadini nel vaccino, ma il nostro lavoro è valutare solo in base alla scienza".

e stiamo facendo verifiche anche su questo oltre che sui dettagli che stiamo ricevendo su alcuni casi e circostanze che potrebbero essere associati con alcune categorie di persone colpite da eventi finiti sotto la lente d'ingrandimento delle autorità sanitarie” ha detto la direttrice dell'Ema che poi sottolinea: “Il possibile collegamento dei casi a lotti specifici del vaccino lo abbiamo indagato inizialmente quando l'Austria aveva sospeso l'uso di un lotto particolare a causa di possibili eventi collegati al lotto. All'epoca non avevamo trovato alcun effetto plausibile collegato al lotto.questo aspetto, ma visto che ci sono più casi in Europa, con più lotti coinvolti, riteniamo improbabile che si tratti di eventi legati ai lotti, anche se non lo possiamo escludere, e".