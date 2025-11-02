Inghilterra, assalto con coltello su treno. Due persone fermate

Un portavoce ha spiegato che numerose ambulanze, comandanti tattici e la Hazardous Area Response Team sono intervenuti sul posto, insieme a squadre di terapia intensiva e agli elicotteri del soccorso sanitario East Anglian e Essex & Herts Air Ambulance. “Possiamo confermare di aver trasportato più pazienti in ospedale”, ha dichiarato il portavoce. L’attacco sarebbe cominciato poco dopo la partenza del treno dalla stazione di Peterborough.

Indaga sulla vicenda anche l’antiterrorismo. Sul treno sono arrivati anche cani addestrati per fiutare ogni genere di pericolo, anche armi e stupefacenti. I media sottolineano che gli inquirenti dovranno “mantenere la mente assolutamente aperta” per capire se a bordo c’è ancora qualcosa, come armi nascoste o stupefacenti, che possa rappresentare una minaccia.

La Bbc scrive che, secondo la polizia, l’allarme è scattato alle 19:39 e sul posto sono intervenuti oltre 30 agenti, compresi ufficiali armati.

“Il fatto terribile accaduto su un treno vicino a Huntingdon è profondamente preoccupante. I miei pensieri sono con tutti coloro che sono stati colpiti, e il mio ringraziamento va ai servizi di emergenza per la loro risposta. Chiunque si trovi nell’area dovrebbe seguire i consigli della polizia”. Lo scrive il primo ministro Keir Starmer su X.



Un testimone presente sul treno ha raccontato a Sky News di aver visto una persona “coperta di sangue” che cercava di fuggire dopo essere stata colpita durante l’aggressione avvenuta a Huntingdon, nel Cambridgeshire. “Si muovevano attraverso il vagone dicendo: ‘Hanno un coltello, mi hanno accoltellato'”, ha riferito l’uomo, che si è identificato come Gavin. “Erano completamente insanguinati. Quando il treno si è fermato, erano praticamente a terra. Sono crollati e sono stati portati via in ambulanza quasi subito”. ha raccontato un altro. Un testimone ha aggiunto che i passeggeri sono stati fatti scendere in stazione e che “più persone erano state accoltellate”.

La compagnia ferroviaria London North Eastern Railway (Lner) ha dichiarato che tutte le sue linee ferroviarie sono state chiuse mentre i servizi di emergenza si occupavano dell’incidente alla stazione di Huntingdon. Lner, che gestisce i servizi ferroviari lungo l’Inghilterra orientale e la Scozia, ha esortato i passeggeri a non viaggiare, avvertendo di “gravi disagi”.