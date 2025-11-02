Inghilterra, assalto con coltello su treno. Due persone fermate
Indaga sulla vicenda anche l’antiterrorismo. Sul treno sono arrivati anche cani addestrati per fiutare ogni genere di pericolo, anche armi e stupefacenti. I media sottolineano che gli inquirenti dovranno “mantenere la mente assolutamente aperta” per capire se a bordo c’è ancora qualcosa, come armi nascoste o stupefacenti, che possa rappresentare una minaccia.
La Bbc scrive che, secondo la polizia, l’allarme è scattato alle 19:39 e sul posto sono intervenuti oltre 30 agenti, compresi ufficiali armati.
“Il fatto terribile accaduto su un treno vicino a Huntingdon è profondamente preoccupante. I miei pensieri sono con tutti coloro che sono stati colpiti, e il mio ringraziamento va ai servizi di emergenza per la loro risposta. Chiunque si trovi nell’area dovrebbe seguire i consigli della polizia”. Lo scrive il primo ministro Keir Starmer su X.
Un testimone presente sul treno ha raccontato a Sky News di aver visto una persona “coperta di sangue” che cercava di fuggire dopo essere stata colpita durante l’aggressione avvenuta a Huntingdon, nel Cambridgeshire. “Si muovevano attraverso il vagone dicendo: ‘Hanno un coltello, mi hanno accoltellato'”, ha riferito l’uomo, che si è identificato come Gavin. “Erano completamente insanguinati. Quando il treno si è fermato, erano praticamente a terra. Sono crollati e sono stati portati via in ambulanza quasi subito”. ha raccontato un altro. Un testimone ha aggiunto che i passeggeri sono stati fatti scendere in stazione e che “più persone erano state accoltellate”.
La compagnia ferroviaria London North Eastern Railway (Lner) ha dichiarato che tutte le sue linee ferroviarie sono state chiuse mentre i servizi di emergenza si occupavano dell’incidente alla stazione di Huntingdon. Lner, che gestisce i servizi ferroviari lungo l’Inghilterra orientale e la Scozia, ha esortato i passeggeri a non viaggiare, avvertendo di “gravi disagi”.