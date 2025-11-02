Giovinezza, innovazione tecnologica e grandi ambizioni: ecco la filosofia di Sorgetech

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Innovazione non è certo un termine estraneo in quel di Schio. Perlomeno dai tempi di Alessandro Rossi, il quale, dopo aver ereditato l’azienda fondata dal padre Francesco, la trasformò in una delle maggiori realtà economiche italiane del suo tempo. Non deve quindi soprendere che il territorio scledense continui ad essere una fucina di società che fanno del concetto di innovazione la loro stella polare. Una di queste è Sorgetech, startup da poco presente sul mercato (ufficialmente dal 30 gennaio di quest’anno) ma animata da un team giovane, al quale non difettano idee chiare e grandi ambizioni.

Ma di cosa si occupa esattamente Sorgetech? “In pratica – spiega Daniele Guglielmi ai microfoni di Radio Eco Vicentino – forniamo consulenza alle aziende in modo tale che possano offrire il loro servizio ai clienti nel miglior modo possibile”. Ad affiancare il presidente della società nella chiacchierata per la rubrica “StartUp” ci sono Alessandro Dalla Costa, l’amministratore delegato, e Benjamin Boliche, direttore commerciale. 34enni Daniele e Alessandro, 19enne Benjamin, a conferma della giovinezza (e quindi dell’impulso all’innovazione) che caratterizza la squadra di Sorgetech.



Una realtà recente, si diceva, ma già determinata a raggiungere grandi traguardi. E per farlo, continua Daniele, “Sorgetech opera sia a livello nazionale sia interfacciandosi a livello internazionale”. Il tutto condotto da una squadra affiatata, la cui attività è il frutto di un felice intreccio di serietà e divertimento. “Il lavoro non manca – sottolinea Benjamin -, non ci si annoia mai. Che era la mia paura più grande in merito all’ingresso nel mondo del lavoro. Trovare un mondo come Sorgetech mi ha rallegrato la vita”.

I competitor certo non mancano, sia in Italia che all’estero. Tuttavia, prosegue Alessandro, “quando ci presentiamo come un’azienda giovane, innovativa e che si occupa di intelligenza artificale con cognizione di causa allora abbiamo già guadagnato l’ascolto da parte del cliente”. La concorrenza stessa, poi, è vista da Sorgetech “come uno stimolo, che ci permette di crescere continuamente”. E non è finita qui: “Vogliamo creare nel nostro territorio – aggiunge in conclusione l’amministratore delegato – una community di aziende con le quali scambiarci le rispettive esperienze. Ci è già capitato di fare partnership con altre società per riuscire a dare al cliente quello che gli serve a 360 gradi”.

– – – – –

L’Eco Vicentino è su Whatsapp e Telegram.

Iscriviti ai nostri canali per rimanere aggiornato in tempo reale.

Per iscriverti al canale Whatsapp clicca qui.

Per iscriverti al canale Telegram clicca qui.