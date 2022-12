Iran, prima esecuzione di un manifestante contro il regime. Altre 10 le condanne a morte

Mahmood Amiry-Moghaddam, direttore di Iran Human Rights con sede in Norvegia, ha reso noto in un post che, stando a quanto appreso, lea meno che le autorità iraniane non siano messe di fronte a ““. Intanto, la magistratura iraniana ha annunciato che fino a questo momento sonoper le proteste iniziate a metà settembre, dopo la morte di Mahsa Amini, che si trovava in stato di arresto, sotto la custodia della polizia morale.

Le manifestazioni guidate dalle donne si sono estese a 160 città in tutte le 31 province del Paese e sono viste come una delle sfide più serie per la Repubblica islamica dalla rivoluzione del lontano 1979. I leader iraniani hanno descritto le proteste come “rivolte istigate dai nemici stranieri” del Paese e hanno ordinato alle forze di sicurezza di “affrontarle con decisione”. Finora, almeno 475 manifestanti sono stati uccisi e 18.240 sono stati arrestati. Gli ultimi dati sono stati diffusi dall'agenzia di stampa degli attivisti per i diritti umani Hrana che ha anche riportato la morte di 61 membri del personale di sicurezza.