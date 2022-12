Luis Enrique lascia la panchina della nazionale spagnola. Ronaldo resta in Qatar

È stato poi lo stesso Cr7 a mettere a tacere le voci. In un post su Twitter ha scritto: “Un gruppo troppo unito per essere spezzato da forze esterne. Una nazione troppo coraggiosa per lasciarsi spaventare da qualsiasi avversario. Una squadra nel vero senso della parola, che lotterà per il sogno fino alla fine!”.

Il Portogallo scenderà di nuovo in campo sabato alle 16 italiane per la sfida dei quarti di finale contro la sorpresa Marocco, staremo a vedere se Ronaldo sarà ancora escluso dall'undici iniziale in favore di Gonçalo Ramos, autore di una tripletta alla Svizzera. Sempre sabato ma alle 20.00 occhi puntati sulla grande sfida tra Inghilterra – Francia mentre domani toccherà alle 16.00a Croazia – Brasile mentre alle 20.00 sarà la volta di Olanda – Argentina. 16 italiane per la sfida dei quarti di finale contro la sorpresa Marocco, staremo a vedere se Ronaldo sarà ancora escluso dall'undici iniziale in favore di Gonçalo Ramos, autore di una tripletta alla Svizzera. Sempre sabato ma alle 20.00 occhi puntati sulla grande sfida tramentre domani toccherà alle 16.00amentre alle 20.00 sarà la volta di In un post su Twitter ha scritto: “Un gruppo troppo unito per essere spezzato da forze esterne. Una nazione troppo coraggiosa per lasciarsi spaventare da qualsiasi avversario. Una squadra nel vero senso della parola, che lotterà per il sogno fino alla fine!”.

: “In nessun momento il capitano della Nazionale, Cristiano Ronaldo, ha minacciato di lasciare la Nazionale in Qatar. Cristiano Ronaldo costruisce ogni giorno una storia unica al servizio della Nazionale e del Paese che va rispettata e che attesta l'indiscutibile grado di impegno in Nazionale.– se necessario – nella vittoria contro la Svizzera, negli ottavi di finale del Mondiale 2022. La squadra nazionale – giocatori, allenatori e struttura FPF – è, come lo è stata sin dal primo giorno, pienamente coinvolta al raggiungimento del miglior risultato di sempre del Portogallo a una Coppa del Mondo”.