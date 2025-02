Maltempo in Sicilia, nel messinese automobilisti intrappolati

Una violenta grandinata si è abbattuta nella notte in alcuni paesi del versante Sud-Est dell'Etna, le strade sono state ricoperte di ghiaccio non neve. Anche a Catania dunque i vigili del fuoco sono stati impegnati in numerosi interventi di soccorso, in particolare nei comuni di San Giovanni la Punta, Trecastagni, Gravina di Catania dove sono stati soccorsi automobilisti bloccati nelle proprie auto in panne e avviati interventi per i danni d'acqua. Il maltempo sta creando diversi disagi nella zona di Taormina e Giardini Naxos. Chiuse le strade che costeggiano i torrenti Santa Venera e San Giovanni dove si è riempita la vasca di contenimento della piena. Una considerevole quantità di fango, proveniente dai corsi d'acqua, si è infatti abbattuta nelle baie della costa taorminese. Il maltempo si è abbattuto anche sulle isole Eolie e, insieme alla frazione di Ginostra, sono isolate da ieri pomeriggio. Alcuni collegamenti in aliscafo sono stati garantiti solo verso Lipari, Vulcano, Salina e viceversa. Ieri sera e stamattina non è partita la nave da Milazzo per le Eolie. e, insieme alla frazione di Ginostra, sono isolate da ieri pomeriggio. Alcuni collegamenti in aliscafo sono stati garantiti solo verso Lipari, Vulcano, Salina e viceversa. Ieri sera e stamattina non è partita la nave da Milazzo per le Eolie. Chiuse le strade che costeggiano i torrenti Santa Venera e San Giovanni dove si è riempita la vasca di contenimento della piena. Una considerevole quantità di fango, proveniente dai corsi d'acqua, si è infatti abbattuta nelle baie della costa taorminese. , le strade sono state ricoperte di ghiaccio non neve. Anche a Catania dunque i vigili del fuoco sono stati impegnati in numerosi interventi di soccorso, in particolare nei comuni di San Giovanni la Punta, Trecastagni, Gravina di Catania dove sono stati soccorsi automobilisti bloccati nelle proprie auto in panne e avviati interventi per i danni d'acqua.

, nella zona jonica del messinese, il sindaco e l'assessore hanno salvatonella sua vettura in un sottopasso allagato.e in particolare nell'area esterna di ingresso al padiglione E, che non era stata oggetto dell'intervento di ristrutturazione del pronto soccorso. La pioggia è filtrata da un pannello del controsoffitto all'interno del pronto soccorso e per il quale i tecnici stanno intervenendo.