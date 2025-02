Previsioni 7-9 febbraio: nuvolosità in aumento ma con scarsi fenomeni

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Situazione generale

Una goccia fredda in quota, dal nord della Germania scivola verso la Francia meridionale. Questo movimento attirerà aria più fredda e umida da est sul nord Italia dove il cielo si sta già coprendo. Un peggioramento del tempo colpirà soprattutto Piemonte e Lombardia, lasciando ai margini il Vicentino con qualche debole precipitazione.

Venerdì 7 febbraio

Nuvolosità in aumento già dal mattino su tutta la provincia. Inizialmente saranno nubi alte e sottili, più compatte nella seconda parte della giornata. Temperature in sensibile diminuzione nei valori massimi per l’afflusso di aria fredda dai quadranti orientali. Zero termico sui 900 metri di quota.

Sabato 8 febbraio

La giornata sul vicentino inizierà ancora all’insegna del cielo grigio. Tra il pomeriggio e la sera non si escludono deboli precipitazioni, più probabili sui settori occidentali e sulle pedemontane. Fioccate oltre i 1000 metri di quota. Estremi termici in pianura tra 5 e 10 gradi.

Domenica 9 febbraio

Nella prima mattinata ci sarà ancora la possibilità di sporadiche precipitazioni sul vicentino occidentale, nevose oltre i 1200 metri. Nel pomeriggio giungeranno da sud delle parziali schiarite. Temperature in lieve aumento per correnti più mite dal Mediterraneo.

Tendenza nel lungo termine

Situazione molto incerta per l’inizio della prossima settimana. E’ attesa una nuova flessione delle temperature a partire da lunedì sera, con possibilità di precipitazioni intermittenti fino a metà settimana con limite della neve in abbassamento fino a quote collinari.