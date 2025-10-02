Israele abborda la Flotilla, italiani espulsi. Proteste pro-pal in molte città

Come da programma,. Ma alcune starebbero proseguendo la loro rotta. Diversi attivisti sono stati arrestati e gli italiani, comunica il ministro Tajani, saranno trasferiti nel porto di Ashdod prima di essere espulsi. “Greta Thunberg e i suoi amici sono sani e salvi”, scrive su X il ministero degli Esteri israeliano Saar postando il video del fermo dell’attivista svedese. Mentre la flottiglia rende noto che “Circa 30 imbarcazioni continuano a navigare a tutta velocità verso Gaza, nonostante le incessanti aggressioni della marina militare israeliana”.

La situazione, dunque, è la seguente: alcune navi sono state fermate, altre continuano a navigare. “State entrando in una zona di guerra attiva. Se cercherete di forzare il blocco navale, bloccheremo e confischeremo le vostre imbarcazioni e sarete ritenuti pienamente responsabili delle vostre azioni” aveva fatto sapere la Marina israeliana, attraverso la voce di una militare, direttamente all’equipaggio della Global Sumud Flotilla intorno alle 19 e 30 ora italiana. Dopo gli ‘avvertimenti’ della notte di mercoledi’ e una giornata in cui gli attivisti si aspettavano un intervento di Israele da un momento all’altro, i primi intercettamenti si concretizzano quando la missione si trova a circa 70 miglia dalla costa di Gaza.

Intanto da nord a sud, nelle principali città italiane, migliaia di manifestanti pro-Pal sono scesi in piazza a sostegno degli attivisti della Global Sumud Flotilla, bloccati dalle forze israeliane. A Napoli gli attivisti hanno occupato i binari della stazione Centrale, causando l’interruzione del traffico ferroviario in arrivo e in partenza. A Roma i manifestanti hanno raggiunto la stazione Termini e bloccato il traffico in Piazza dei Cinquecento e nelle vie adiacenti. A Milano, dopo aver attraversato le vie del centro, un corteo è entrato alla stazione Cadorna. Cgil e Usb hanno proclamato uno sciopero generale per venerdì 3 ottobre. Ma il ministro Salvini frena e parla di possibile precettazione. Il caos è vivo.