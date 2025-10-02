Champions League, ancora un pari per la Juventus. Magico De Bruyne e il Napoli batte lo Sporting

Dopo Inter e Atalanta, altra notte di Champions League per le squadre italiane. Poteva essere un quattro su quattro, ma la Juventus centra soltanto il secondo pareggio in altrettante gare e l’Italia non può festeggiare l’en plein di giornata. In casa del Villarreal gli uomini di Tudor fanno 2 a 2: dopo lo svantaggio nel primo tempo prima Gatti segna un gol clamoroso in rovesciata; poi Conceicao (entrato nella ripresa) la ribalta. Ma sul finale di gara la beffa, col pareggio dell’ex Renato Veiga. Vince al Maradona invece il Napoli che con un sontuoso De Bruyne e la doppietta di Hojlund batte 2 a 1 lo Sporting Lisbona.

Il pari beffa. Secondo pareggio consecutivo, dunque, in altrettante gare per la Juventus che in Champions League dopo il clamoroso 4-4 raggiunto nel recupero contro il Borussia Dortmund non è andata oltre il 2-2 in casa del Villarreal, venendo raggiunta al novantesimo dal gol dell’ex Renato Veiga. Vantaggio dei padroni di casa firmato al 18′ da Mikautadze con Perin chiamato a tenere in gioco i bianconeri con almeno due interventi decisivi su Pedraza e Buchanan. Tudor ha cambiato volto alla Juventus nella ripresa e nel giro di sette minuti, tra il 49′ e il 56′, prima Gatti in sforbiciata e poi Conceiçao sfruttando un errore di Parejo hanno ribaltato il match. La traversa ha negato il tris a David e al novantesimo sugli sviluppi di corner è arrivato il pareggio dei padroni di casa con il colpo di testa dell’ex difensore bianconero.

Magico De Bruyne, Hojlund finalizza. La seconda giornata di Champions sorride invece al Napoli che batte 2-1 lo Sporting conquistando i primi tre punti in Europa in questa stagione. Al Maradona, in una serata che sembrava destinata a essere molto tattica e priva di grandi emozioni dopo un avvio contratto e studio tra le due squadre, il match si sblocca al 36′ con Hojlund con una ripartenza fulminea degli azzurri, col recupero di Anguissa che innesca De Bruyne che trova il giusto filtrante per il danese che fredda Rui Silva col piatto destro. Rete che accende la sfida, con gli uomini di Conte che sfiorano il raddoppio con un sinistro preciso di Politano sul finire della prima frazione. Nella ripresa i partenopei insistono a caccia del gol per chiudere la contesa, ma la fortuna non assiste i campioni d’Italia e al 62′ lo Sporting trova il pari con Suarez che spiazza Milinkovic-Savic dal dischetto. Al 78′ però è nuovamente Hojlund a portare avanti gli azzurri e a mandare ko i lusitani con un colpo di testa in anticipo sull’uscita di Rui Silva su cross del solito De Bruyne. Un successo importante per gli uomini di Conte che si mettono alle spalle il ko in campionato a San Siro contro il Milan e che, soprattutto, cancella la sconfitta all’esordio contro il Manchester City.