Israele-Hamas: è frenata sulla tregua

Tra Israele e Hamas i negoziati sono sospesi fino a domani quando cioè la delegazione di Hamas, che era al Cairo per negoziati per una tregua a Gaza, sarà di nuovo nella capitale egiziana. Al termine di una giornata di intensi negoziati infatti, la delegazione ha consegnato la risposta del gruppo ai mediatori di Egitto e Qatar ed è partita alla volta di Doha per consultazioni interne al movimento.



Intanto il 'Times of Israel' riporta che le forze armate israeliane hanno cominciato a chiedere alla popolazione palestinese presente nella zona di evacuare i quartieri della parte orientale di Rafah, nel sud della Striscia di Gaza, vicini al confine israeliano, in vista della pianificata offensiva nell'area meridionale dell'enclave. Il quotidiano ha precisato che ai civili viene chiesto di spostarsi verso la zona umanitaria delle aree di al-Mawasi e Khan Younis.

Proprio ieri il ministro della Difesa Yoav Gallant ha ribadito: “Volevamo ottenere rapidamente il rilascio degli ostaggi fermando le nostre operazioni. Stiamo vedendo segnali preoccupanti secondo cui Hamas non intende raggiungere un accordo con noi”. E “questo significa che l'operazione a Rafah inizierà nell'immediato futuro”. Nelle ore precedenti il segretario di Stato Usa, Antony Blinken, aveva avvertito che i danni di un'operazione militare israeliana a Rafah “andrebbero oltre l'accettabile” senza un piano per proteggere i civili palestinesi.

Dal canto suo, in una dichiarazione video, il premier israeliano Benjamin Netanyahu ha ribadito che Israele “non accetterà richieste di Hamas il cui significato è la resa” e il ritiro delle truppe delle Idf dalla Striscia.

“Israele non può accettarlo – ha detto -. Non siamo pronti ad accettare una situazione in cui i battaglioni di Hamas escono dai loro bunker, riprendono il controllo di Gaza, ricostruiscono la loro infrastruttura militare e tornano a minacciare i cittadini di Israele nelle comunità vicine, nelle città del sud, in tutte le zone del Paese”. “Israele continuerà a combattere fino al raggiungimento di tutti i suoi obiettivi”, ha quindi ribadito Netanyahu, accusando Hamas di “rimanere trincerato nelle sue posizioni”, mentre Israele si dice ancora aperto a un accordo.

Dal canto suo Ismail Haniyeh, leader politico di Hamas, ha accusato Netanyahu per il “proseguimento dell'aggressione e l'allargamento del conflitto, per il sabotaggio degli sforzi fatti tramite i mediatori e varie parti”. Hamas vuole arrivare a un accordo per il cessate il fuoco che ponga fine all' “aggressione”, garantisca il ritiro dei soldati israeliani dalla Striscia di Gaza e preveda uno scambio di prigionieri “serio”, ha detto Haniyeh.