Serie A: Juve-Roma pari nella corsa-Champions. Il Milan sbatte sul Genoa: è 3-3

Nel sunday night della 35esima giornata di Serie A, all’Olimpico, Roma e Juventus non sono andate oltre l’1-1. Tra le due squadre era uno scontro diretto per il piazzamento in Champions League e se per i bianconeri il pareggio è stato un grande passo avanti verso l’obiettivo per i giallorossi è stata un’occasione persa di avvicinare il Bologna.

Nella partita sono gli uomini di De Rossi che prima colpiscono una traversa con Kristensen e poi la sbloccano con Lukaku al 15′. Reagiscono gli uomini di Allegri e agguantano il pari al 31′ con Bremer. Nella ripresa un palo clamoroso di Chiesa e le parate decisive di Svilar hanno negato la rimonta alla formazione bianconera.

Milan-Genoa, 3-3. A San Siro succede di tutto: i rossoneri passano subito in svantaggio su rigore di Retegui al 5′ ma trovano il pari con Florenzi nel finale di primo tempo. Gli uomini di Pioli ad inizio ripresa vanno nuovamente sotto con l’incornata di Ekuban ma, nonostante una grande sofferenza, riescono a ribaltarla nel giro di tre minuti, grazie alle reti di Gabbia (72′) e Giroud (75′). Quando sembra fatta, arriva l’autogol di Thiaw, che fissa il risultato e sancisce l’ennesimo stop di un finale di stagione davvero complicato per i rossoneri che al momento conservano la qualificazione in Champions League ma non sono matematicamente certi del secondo posto.

Cagliari-Lecce, 1-1. Gli uomini di Ranieri e quelli di Gotti, al termine di una gara molto fisica e nervosa, non si fanno male in zona salvezza e muovono la classifica. All’Unipol Domus nel primo tempo Marcenaro annulla un gol di Deiola per un tocco di mano, poi Mina (26′) sblocca il match sugli sviluppi di un corner e Gaetano (44′) rimedia un cartellino rosso per un intervento duro su Ramadani. In superiorità numerica, nella ripresa il Lecce spinge, pareggia i conti con Krstovic (84′) e nel finale sfiora la vittoria centrando un palo con Baschirotto e uno con Sansone.



Risultato importante per la corsa alla salvezza arriva dal Verona che batte 2-1 la Fiorentina e sale a 34 punti. Protagonista Noslin, che si procura il rigore segnato da Lazovic al 13′ e realizza il gol vittoria al 59′: inutile il momentaneo pari messo a segno da Castrovilli (42′). Finisce 0-0, invece, Empoli-Frosinone, con Nicola e Di Francesco che rischiano l’aggancio dell’Udinese a quota 32.