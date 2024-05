Due auto si scontrano, una si ribalta sulla fiancata. Illesi gli occupanti

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

In un week end costellato di incidenti stradali nel Vicentino ne è stato segnalato uno in avvio di serata di domenica (poco prima delle 19) a Breganze, dove due autoveicoli sono venuti a contatto. Uno dei quali è finito ribaltato sull’asfalto, sul lato guida. Scenario dello scontro accidentale è stato via Generale Maglietta, una cinquantina di metri al Cinema Verdi e al supermercato Coop, in direzione di Marostica.

La ragazza alla guida della vettura finita ruote all’aria è uscita in autonomia dall’abitacolo, riportando solo lievi contusioni, aiutata da alcuni passanti che hanno assistito alla scena e sono subito intervenuti. Era sola nell’auto ieri (una Citroen 2cv Diana), quando è avvenuto lo scontro con una Bmw di colore scuro, dove viaggiavano tre/quattro persone, tutte illese.

All’origine dello scontro pare ci sia una manovra di svolta con parziale invasione della corsia di marcia opposta, ma andrà valutata anche la velocità dei veicoli e le altre circostanze del caso in base ai rilievi dei Carabinieri. Una pattuglia della compagnia di Thiene è infatti poi intervenuta sul posto, anche per mettere in sicurezza la via di comunicazione, peraltro ad alto afflusso di veicoli, fino alla rimozione della vettura finita di traverso sulla carreggiata verso Colceresa.

Ieri non si è reso necessario l’intervento del personale sanitario del Suem 118 in occasione dell’incidente di Breganze – non si sono viste ambulanze sul posto – ma non si esclude che qualcuna tra le persone coinvolte si sia recata in un secondo momento in pronto soccorso per sottoporsi ad accertamenti per precauzione.