Jon Bon Jovi eroe a Nashville: salva una donna dal suicidio mentre gira un videoclip

In un primo momento sembrava una scena di un videoclip, ma in realtà le immagini disul John Seigenthaler Pedestrian Bridge di Nashville, hanno poi svelato qualcosa di diverso.

La rockstar del New Jersey, che solo pochi mesi fa ha pubblicato il nuovo album “Forever”, si trovava nell’iconica città, per girare il video di una delle canzoni contenute nell’album: “The People’s House”. Durante le riprese si è però accorto della presenza di una donna che aveva scavalcato la ringhiera del ponte con l’intento di suicidarsi.

Il salvataggio. A quel punto Bon Jovi insieme ad un’assistente si è avvicinato lentamente alla donna e mentre la rockstar ha cominciato a parlarle, l’assistente l’ha afferrata per un braccio. Quindi aiutata dallo stesso Bon Jovi l’hanno convinta a ritornare sui suoi passi e a scavalcare la ringhiera nel senso opposto, abbondando l’intento suicida.

A diffondere il video sui social è stata la polizia di Nashville. Da anni Jon Bon Jovi è fortemente impegnato in prima linea a supportare le persone più fragili, soprattutto con la sua JBL Soul Foundation, nata a Philadelphia nel 2006 e diffusasi su tutto il territorio americano. Si tratta di un’ organizzazione no-profit, che offre casa e cibo ai senzatetto e ai più bisognosi, ma non solo. La JBJSF collabora con organizzazioni leader e partnership per creare e sviluppare programmi di assistenza sociale, inserimento nel mondo del lavoro. Il motto è: ‘Together We Can Make A Difference: One Soul At A Time’. Nel 2020, la Jon Bon Jovi Soul Foundation ha annunciato la formazione della JBJ Soul Kitchen Food Bank per servire le dispense alimentari dell’East End.

Ritornando alla musica, l’album “Forever”, è uscito lo scorso 7 giugno, in occasione dei 40 anni della band, il sedicesimo album in studio dei Bon Jovi. Parlandone ad ‘Ultimate Classic Rock’, il cantante di origini italiane aveva spiegato come “Forever” fosse il frutto di anni difficili, condizionati soprattutto dai ben noti problemi alle corde vocali. A ‘Forever’ Jon Bon Jovi ha lavorato con i due restanti compagni di band fondatori: il tastierista David Bryan, il batterista Tico Torres, oltre al bassista Hugh McDonald e il chitarrista Phil X.