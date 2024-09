Domani il saluto della città a Paolo Rossi, l’avvocato “amico” dei commercianti thienesi

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

La comunità di Thiene affronta un nuovo lutto, dovendo salutare, dopo il Conte Gaetano di Thiene l’altro ieri, un’altra figura molto conosciuta in città. Si tratta dell’avvocato Paolo Rossi, spirato nei giorni scorsi all’ospedale Alto Vicentino di Santorso. Aveva compiuto 80 anni e, domani pomeriggio, si terrà la cerimonia solenne di commiato al Duomo.

Stimato professionista e tra i decani “del mestiere” della città thienese, oltre che per i suoi clienti l’avv. Rossi era stato punto di riferimento puntuale per l’associazione commercianti, che lo ricorda con affetto all’indomani della sua morte. Un collaboratore capace e puntuale, sempre pronto a offrire la sua competenza anche ben oltre le consulenze legali richieste, e fornite spesso a titolo gratuito, sin dai primi anni ’80.

Un comunicato diffuso ieri da ConfCommercio per il mandamento thienese offre un ricordo sentito da parte di chi ha conosciuto e frequentato Paolo Rossi per lungo tempo. “Fino a poche settimane fa, ogni mercoledì pomeriggio il dott. Rossi lasciava il suo studio ed era disponibile negli uffici di via Montello sia per i funzionari che per i commercianti, sempre pronto a fornire un parere legale, un consiglio e un suggerimento adeguato ai problemi che gli venivano posti, facendosi apprezzare da tutti non solo per la sua capacità professionale, ma anche per il modo garbato e il sorriso gentile e, con chi aveva una certa confidenza, per la battuta pronta e la sua simpatica arguzia. Il presidente Andrea Retis, la Giunta e il Consiglio della Confcommercio di Thiene, assieme ai collaboratori, partecipano al lutto della moglie Luisa e dei figli Umberto e Vittoria, e vogliono ricordare la grande professionalità e disponibilità dell’avvocato Rossi nella sua preziosa e costante attività di consulente”.

Sposato con Luisa, ha lasciato nel lutto in questi giorni piovosi di fine estate anche i figli Vittoria e Umberto, attorniati da parenti e amici di famiglia. Tra le sue passioni al di fuori dello studio di lavoro, spicca il tennis, uno sport che ha praticato e amato. A ricordarlo, tra i tanti, anche la senatrice vicentina Erika Stefani e i colleghi, con l’Ordine a esprimere il cordoglio a nome di tutti gli associati. “L’Ordine degli Avvocati di Vicenza e la nostra comunità ha perso una figura gentile, brava e competente quale il caro Avvocato Paolo Rossi. Mi resterà sempre nel ricordo – scrive Erika Stefani sul suo profilo social – il suo sorriso, il suo buon umore, la passione per il tennis. Che la terra ti sia lieve”.

Il funerale è stato programmato per domani, venerdì 13 settembre, alle 15 in Duomo. La veglia e rosario di preghiera invece per oggi alle 18 all’interno del Santuario della Madonna dell’Olmo, ai Cappuccini di Thiene.