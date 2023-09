Kiev annuncia la riconquista di territori nel Donetsk. Visita in Russia del ministro degli Esteri cinese

La Russia ha schierato una quantità senza precedenti di aerei in un attacco notturno contro l’Ucraina. Si tratta di droni e aerei tattici. Due persone sono morte a seguito degli attacchi sulla regione ucraina di Kherson.

La flotta russa del Pacifico ha avviato oggi manovre navali nei pressi dello Stretto di Bering, che separa il territorio russo dall’Alaska, sotto il comando del capo delle forze navali, con ben 10.000 militari che stanno prendendo parte a queste manovre tattiche che si svolgono nel Mare dei Ciukci e sulla Penisola di Chukotka. Nelle esercitazioni vengono impiegate navi, sottomarini, aerei ed elicotteri della Marina e sistemi missilistici Bal e Bastion.



Intanto alcune potenti esplosioni sono state registrate vicino Sebastopoli, nella Crimea occupata dai russi e le Forze armate ucraine annunciano la liberazione di Klishchiyivka, vicino a Bakhmut. Per il segretario della Nato Jens Stoltenberg Kiev sta gradualmente guadagnando terreno.

Il ministro degli Esteri cinese, Wang Yi, sarà in visita in Russia da oggi fino al 21 settembre per colloqui sulla sicurezza. “La sua visita in Russia servirà a promuovere le relazioni bilaterali e discutere questioni che coinvolgono gli interessi di sicurezza strategici dei due Paesi e condurre una comunicazione approfondita su questioni importanti” ha così dichiarato la portavoce del ministero degli Esteri cinese, Mao Ning. Questa visita potrebbe avere come obiettivo anche quello di preparare il terreno per la visita in Cina, prevista il mese prossimo, del presidente russo, Vladimir Putin, in occasione del terzo Belt and Road Forum, dedicato alla Nuova Via della Seta cinese.