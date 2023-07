La Grecia brucia. Rodi in stato di emergenza. Evacuazioni a Corfù

“L’isola – dice il portavoce della polizia, Konstantia Dimoglidou – sta affrontando la più grande evacuazione mai avvenuta in Grecia. Tutti, specialmente i turisti, hanno seguito gli ordini”.

A Corfù come a Rodi è stata diffusa un’ordinanza per l’evacuazione. L’ordine, emesso dai servizi d’emergenza della Grecia, è arrivato nella tarda serata di ieri e riguarda un certo numero di aree dell’isola. In particolare, tutte le persone presenti nelle zone di Santa, Megoula, Porta, Palia, Perithia e Sinies sono state invitate ad allontanarsi e sono state inviate imbarcazioni per portare via residenti e turisti via mare.