Zaki a Bologna: “Grazie a tutti, è un sogno che si avvera. Ora verità per Giulio Regeni”

Patrick Zaki ha invocato giustizia per il ricercatore italiano torturato e ucciso al Cairo nel 2016. “La mia è stata una storia di successo, ma in Egitto ci sono ancora centinaia di persone in prigione, chiediamo che vengano rilasciate. Meritano la grazia presidenziale come me. Sento un grande senso di responsabilità nei confronti della mia famiglia e della mia comunità. Oggi sono arrivato in concomitanza con il vertice sulla migrazione e io sono un attivista per i diritti umani, la mia odissea proviene dal fatto che sono un ricercatore e un attivista;Non do per scontata la mia libertà, non chiudo la porta al passato e sostegno tutti coloro che difendono i diritti umani in Egitto. Spero sia un incipit per i casi ancora aperti in Egitto”.