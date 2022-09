Londra, prezzi alle stelle e alberghi pieni per i funerali della Regina Elisabetta II

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Tutto esaurito a Londra e prezzi alle stelle per i funerali della Regina Elisabetta II in programma lunedì 19 settembre. Secondo le ultime stime, per soggiornare una notte nella capitale britannica si arriva a spendere anche 1.550 sterline, ossia oltre 1.800 euro. Per Tim Hentschel, ceo di un noto servizio di prenotazioni online con base proprio a Londra, dopo la notizia della morte della Regina e in previsione dei funerali l’affluenza negli alberghi a Londra è cresciuta fino ad arrivare a “quasi il 95% delle stanze occupate, circa il 20% oltre la media stagionale”. Mentre per quanto riguarda le tariffe ci si aspetta un ulteriore aumento, tanto da raggiungere il doppio delle cifre attuali a poche ore dalla cerimonia funebre.

Intanto, sul fronte politico, si allunga la lista dei Paesi non invitati. Fonti del governo britannico avrebbero comunicato che la corte ha depennato ogni coinvolgimento di rappresentanti e diplomatici di Paesi sotto sanzioni da parte dell’Occidente, come l’Afghanistan, Siria e Venezuela. A questi si aggiunge la Russia di Putin, messa da parte a causa della guerra in Ucraina, insieme all’alleata Bielorussia e alla Birmania. Ma la polemica divampa anche sul fronte degli invitati, col Partito Conservatore che contesta la presenza della leadership cinese.

Nessun problema invece per la presenza dell’Italia, rappresentata dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che nelle scorse ore ha avuto un colloquio telefonico col nuovo Re Carlo III. Nel corso della conversazione Mattarella ha “rinnovato le più sentite condoglianze della Repubblica italiana” per la scomparsa della regina Elisabetta II, ma ha espresso anche gli auguri per l’inizio del nuovo regno. Con l’occasione il Capo dello Stato ha rimarcato i buoni rapporti tra i due paesi e “ricordato le visite della sovrana in Italia”.