Anziana escursionista si sente male sulla piana di Marcesina. Per lei soccorsi inutili

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Intervento di soccorso in codice rosso con esito purtroppo negativo stamattina sulla piana di Marcesina, sull’Altopiano di Asiago ai confini con il territorio del Trentino. Alle 9.15 di venerdì mattina una chiamata al 118 ha infatti avvertito la centrale del Suem di Vicenza delle necessità di pronto intervento per soccorrere una donna anziana, per quanto noto colpita da un malore rivelatosi per lei letale. Originaria di Conco per nascita, viveva a Bassao del Grappa.

Si trovava con alcuni familiari in escursione nella località montana, quando all’improvviso si sarebbe accasciata a terra, perdendo conoscenza in pochi istanti e senza più riprendersi. A stroncare la 77enne, quindi, sarebbe stato un probabile infarto fulminante, stante almeno alle prime informazioni rese disponibili dalla sede del Suem.

Al momento non sono noti altri particolari sulla triste vicenda, lo stesso vale per generalità e la provenienza della donna, una pensionata che era cresciuta sull’Altopiano e conosceva bene la montagna delle sue origini. Vani i soccorsi sul posto operati in primis dai congiunti che l’accompagnavano e degli specialisti del pronto intervento sanitario, una volta giunti sul posto. Per l’emergenza era stata allertata anche l’eliambulanza del 118, poi fatta rientrare a fronte dell’evidenza del decesso ormai certo dell’anziana escursionista.

La notizia è in aggiornamento