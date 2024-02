Lutto nel cinema: a 76 anni se ne va Carl Weathers, l’Apollo Creed della saga di Rocky

, l’attore che interpretò Apollo Creed nei primi quattro film della saga di Rocky accanto a Sylvester Stallone,Lo ha reso noto il suo manager Matt Luber. La famiglia ha fatto sapere: “Si è spento in pace nel sonno. E’ stato un essere umano straordinario che ha vissuto una vita straordinaria. I suoi contributi al cinema, la televisione, le arti e lo sport hanno lasciato un segno indelebile attraverso le generazioni”.

Carl Weathers: dal football americano a rivale di Rocky. Lasciata la carriera di giocatore di football americano, Weathers era diventato una star dei film d’azione tra la fine degli anni ’70 e l’inizio degli ’80. Ha lavorato per 50 anni recitando in oltre 75 tra film e serie tv. Senza dubbio, però, il suo ruolo più celebre è stato quello di Apollo Creed, campione dei pesi massimi del primo Rocky nel 1976.

La saga di Rocky. Carl Weathers partecipò con Sylvester Stallone Balboa anche a Rocky II nel 1979, in Rocky III del 1982, per concludere nel 1985 col quarto film della serie in cui muore sul ring sotto i colpi del peso massimo russo Ivan Drago, interpretato da Dolph Lundgren. La legacy del personaggio dura ancora: Michael B. Jordan interpreta la parte di suo figlio nella serie dei film Creed, il cui quarto episodio uscirà nelle sale prossimamente.

Le altre parti di Carl Weathers in carriera. Questi gli altri film d’azione a cui prese parte: “Forza 10 da Navarone” (1978), “Predator” (1987), “Action Jackson” (1988) e “Uragano Smith” (1992). Nel 1989 partecipò al video del singolo “Liberian Girl” di Michael Jackson. Nel 2017 interpretò il procuratore Mark Jefferies nella serie “Chicago Justice”, mentre nel 2019 e 2020 vestì i panni di Greef Karga nella serie “The Mandalorian”, spin-off della saga di Star Wars. Per il ruolo ottenne anche una nomination ai premi Emmy come attore non protagonista. Se ne è dunque andato un personaggio davvero cult e iconico del cinema statunitense e mondiale.