Lutto nel mondo del cinema, addio al divo francese Alain Delon

Claudia Cardinale affida all'Ansa le sue ultime parole per Alain Delon. “Mi chiedono parole – dice – ma la tristezza è troppo intensa. Mi unisco al dolore dei suoi figli, dei suoi cari, dei suoi fan. Il ballo è finito. Tancredi è salito a ballare con le stelle. Per sempre tua, Angelica”.



La sua instancabile passione e le sue interpretazioni magistrali in capolavori come il dostoevskijano Rocco Parondi, in ‘Rocco e i suoi fratelli’ di Luchino Visconti, per il quale, tre anni dopo, sarà il principe Tancredi Falconeri ne ‘Il Gattopardo’, fanno di lui un protagonista anche del cinema italiano”.