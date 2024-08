Coppia di scalatori in difficoltà sul Baffelan: soccorso alpino in azione

Attorno alle 8 di questa mattina, la Centrale del 118 ha attivato il Soccorso alpino di Recoaro – Valdagno e Schio, per una coppia di alpinisti in difficoltà, investita dal temporale ai piedi del Baffelan, a Valli del Pasubio.

I due scalatori di Biella, lui 39, lei 34 anni, erano partiti presto dal Rifugio Campogrosso per salire lo Spigolo Soldà, sperando di evitare il maltempo, ma dopo alcuni tiri, viste le nubi in veloce avvicinamento, si erano calati fino alla base, dove era iniziato l’acquazzone. Sullo zoccolo di accesso al pilastro, in caso di forti piogge si formano vere e proprie cascate, che trascinano sassi e materiale. Situazione che si è trovata ad affrontare la coppia, per cui è partita la richiesta di aiuto. Le due squadre sono quindi andate incontro ai due, che nel frattempo avevano avvisato di essere riusciti a muoversi, per poi riaccompagnarli in jeep al Rifugio.