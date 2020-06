Lutto nella musica. E’ morto Pau Donès, cantante degli Jarabe de Palo

Lutto nel mondo della musica. E’ morto a 53 anni il leader della band spagnola Jarabe de Palo, Pau Donés. Il cantante era malato di cancro, di cui soffriva dall’agosto 2015. Aveva raggiunto il successo mondiale grazie a brani come “La Flaca”, “Depende” e “Bonito”.

Nato a Montanuy, in Aragona, Donés ha legato la sua carriera agli Jarabe de Palo dal 1995. Nel 1996 l’album di debutto, “La flaca”, titolo di uno dei brani contenuti nel disco che fu la canzone dell’estate 1997. Un successo inarrestabile, continuato poi con “Depende”, “De Vuelta y Vuelta”, e “Bonito”.

Nel 2017 è uscito l’ultimo disco, “50 Palos”, che festeggiava un doppio compleanno, i 50 anni di Pau e i 20 della band. Il fil rouge con l’Italia è sempre stato molto forte. In questo disco ci sono collaborazioni con Kekko Silvestre dei Modà, Francesco Renga, Noemi, Lorenzo Jovanotti. Ma c’erano state collaborazioni con alcuni di loro anche tre anni prima, quando in “Somos”, ottavo album di inediti, erano contenuti due brani cantanti in italiano, “Siamo” e “Oggi non sono io”, con i featuring di Jovanotti e di Kekko Silvestre.

Solo qualche settimana fa, il cantante aveva detto ai suoi tanti fan di essere pronto per tornare alla musica: “Torno per incontrare la mia gente e restare per sempre qua. Torno, perché la musica è tornata di nuovo nella mia testa. Torno, perché è tempo di condividere ancora i nostri sentimenti, torno perché tornare su un palco è la sola cosa a cui penso, torno per essere quello che ho sempre voluto essere”. Questo il suo messaggio che aveva dato speranza ai fan, preoccupati per le condizioni di Donès. Oggi l’ultimo saluto.

In un post via social, i familiari hanno ringraziato il team medico e tutto il personale degli ospedali che hanno assistito Pau per il lavoro e la dedizione.